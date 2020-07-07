Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na: Ya kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı yetkiden rahatsız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Ana muhalefet partisi lideri, ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan genel başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım" dedi.

Adalet Bakanı, CHP Genel Başkanı'nun barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısını değiştirmeye yönelikile ilgili olarak kullandığı "Teklif sarayda hazırlandı. Adalet Bakanı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan ve barolardan görüş alınmadı. Emperyal güçlerin 100 sene önce yapamadığını şimdi Erdoğan ve arkadaşları gerçekleştiriyor . Erdoğan'ın avukatlarının barosu olacak.. Bunlar emperyal güçlerden aldıkları talimatları yapıyor" ifadesine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Gül, "Ana muhalefet partisi lideri, ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız" dedi. Gül şöyle devam etti:

"Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan genel başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım."

Ana muhalefet partisi lideri, ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan genel başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım... — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 7, 2020

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