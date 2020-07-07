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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi

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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile gerçekleştirdikleri görüşmenin son derece yapıcı geçtiğini, hem ikili ilişkilerle ilgili konularda hem de Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, "İki ülkenin her alanda, özellikle de savunma ve güvenlik alanında, hem sivil hem askeri kesimde yapacağı etkin iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda tüm bölge için de çok önemli yararlar sağlayacağına inandığımızı burada belirtmek istiyorum. Birçok konuda ortak ve benzer görüşleri paylaştığımızı da memnuniyetle müşahede ettik" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

    Baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Guerini, daha sonra açıklamalarda bulundu.

    "Değerli dostumuz" diye hitap ettiği Guerini'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, "Sayın Bakan ile çok samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimizle, NATO ile, bölgemizle ilgili birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

    Bakanlığın operasyonları ve genel faaliyetlerine ilişkin İtalyan mevkidaşına bilgi verdiklerini belirten Akar, şunları söyledi:

    "Hem ikili ilişkilerimizle alakalı konularda hem de Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda karşılıklı bilgi alışverişi gerçekleştirdik. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdik. Bu konuda görüşlerimizi, sorularımızı, sorunlarımızı ortaya koyduk. Bu konuda cevaplarımızı karşılıklı olarak birbirimize verdik. Şunu söylemek istiyorum: Akdeniz bölgesinde İtalya ve Türkiye gibi iki büyük, önemli ülkeden bahsediyoruz. Bu iki ülkenin her alanda, özellikle de savunma ve güvenlik alanında, hem sivil hem askeri kesimde yapacağı etkin iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, aynı zamanda tüm bölge için de çok önemli yararlar sağlayacağına inandığımızı burada belirtmek istiyorum. Birçok konuda ortak ve benzer görüşleri paylaştığımızı da memnuniyetle müşahede ettik. Dolayısıyla birlikte çalıştığımız zaman ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması için de önemli faaliyetleri yapabileceğimizi gördük. Hem ikili olarak hem NATO içinde hem de AB çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmemizin bölge için, NATO için, ülkelerimiz için, AB için çok yararlı olacağı kanaatini burada açıkça söyleyebilirim."

    Ziyaretlerinden dolayı Guerini'ye bir kez daha teşekkür eden Akar, "Görüşmemizin son derece faydalı geçtiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bundan sonra da birlikte çalışmak suretiyle hem ülkelerimiz hem bölge için çok önemli işler yapabileceğimizin de altını çizerek belirtmek istiyorum." diye konuştu.

    "Sevgili dostum Hulusi..."

    İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini de "Sevgili dostum Hulusi" diye hitap ettiği Akar'a, gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

    Akar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Guerini, "Son derece olumlu bir görüşme oldu. Dostlar nasıl bir araya geliyorsa bu görüşme de o şekilde oldu." diye konuştu.

    Konuları samimiyet ve açıklıkla ele aldıklarını vurgulayan Guerini, şunları söyledi:

    "Vizyonlarımızı ve bilgilerimizi paylaştık. Bütün bunları, İtalya ve Türkiye arasındaki dostluk çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu dostluğun çok sağlam ve çok eskiye dayanan temelleri var. Toplumsal, ticari aynı zamanda da kültürel ve askeri olarak da bu köklü ilişkiler her zaman söz konusu oldu. İkili ilişkilerimizin durumu zaten dört dörtlüktür. Bunu zaten bugünkü birlikteliğimizde yine teyit ettik. Hem bulunduğumuz durumu gözden geçirerek hem de geleceğe baktığımızda tekrar teyit etmiş olduk."

    Görüşmelerde birçok konuyu ele aldıklarını belirten Guerini, sözlerine şöyle devam etti:

    "İstikrar gerektiren birçok konudan da bahsettik. Suriye olsun, Libya olsun, Irak ya da Doğu Akdeniz de bunların içindeydi. Kendi bakış açılarımızı birbirimizle paylaştık. Özellikle Libya konusunda, Libya'nın barışa ermesi için siyasi bir çözümü üretmemiz gerekliliği üzerinde yine mutabık kaldık. Doğu Akdeniz konusunda da aynı şekilde vizyonumuzu ve hangi sorumlulukları alacağımızı da paylaştık. Çünkü bunları almadığımız takdirde ortaya çıkabilecek gerginlikleri azaltma imkanımız yok ama bizim bunu yapmamız gerekli. Son derece dikkatli bir sohbet arkadaşı bulduk. Değerlendirmelerini çok net aktardığını fark ettim. Bilgilerin paylaşımında da çok samimi olduğunu ifade etmeliyim. Dostlar arasında ve aynı zamanda bağlaşıklar arasında zaten bunun böyle olması gerekiyor. Kaygı oluşturabilecek durumlar varsa onları da aşmak gerekiyor. Akdeniz'in istikrara kavuşması için de birlikte çalışmamız, hepimizin elini taşın altına koyması gerekir."

    Görüşmede NATO'nun da ele alındığını dile getiren Guerini, "Bu ittifak içerisinde birlikte neler yaptığımızın üzerinden geçtik. NATO'nun kendi ittifakının güney kanadına bakmasının ne kadar önemli olduğunu da dile getirdik. Aynı zamanda birçok misyonda ortak çaba gösterdiğimizin de altını çizdik. NATO misyonlarına Türkiye'nin askeri katkısıyla son derece belirleyici çabalarını, girişimlerini bizlerle paylaşmasından ötürü Türkiye'ye ve mevkidaşıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda bu misyonlarda TSK mensuplarının gösterdiği profesyonellikten ötürü de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yakında, omuz omuza, birlikte çalıştığımız zaman gerçekten iyi çalışıyoruz." diye konuştu. 

    Bakan Akar'dan İtalyanca selam

    Bu tür görüşmelerin Türkiye ve İtalya arasındaki dostluğu da kuvvetlendirdiğini ifade eden Guerini, "Birlikte neleri başarabileceğimizi göstermesi bakımında da bu görüşmeler önem taşıyor." dedi. 

    Bu arada Bakan Akar, konuşma sonrası teşekkür ederek İtalya halkına İtalyanca selam gönderdi. Bunun üzerine üzerine Guerini de, "İtalyancanızı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Türkiye, İtalya, Lorenzo Guerini, Hulusi Akar
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