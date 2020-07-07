'Yardım kolisi' diye uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar

'Yardım kolisi' diyerek otobüse verdiler
Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Samsun'a getirilmesi için bir otobüs firmasına 'yardım kolisi' teslim ettiğini belirledi. Otobüsteki 'yardım kolisi'nin Safa K. tarafından teslim alınacağını de saptayan ekipler, harekete geçti. Otobüsten koliyi Çakallı'da alacak olan Safa K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Kolide yapılan incelemede 53 bin uyuşturucu hap, ele geçirildi.
Rekor sayıda sentetik uyuşturucu
Haplarla ilgilerinin olmadığını öne süren şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla Samsun’da rekor sayıda sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ve piyasa değeri 530 bin TL olan uyuşturucu ticaretinin önüne geçildiği bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kavak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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