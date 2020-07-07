Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, işletmelerce konulan localar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İşletme personelleri locaların kaldırılmaması için üstüne çıkarak uzun süre zabıtaya direndi. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Temmuz Cuma günü Konyaaltı sahilindeki 33 işletmenin kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca, sınır elemanı, kamusal alandaki yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılmasına yönelik işletme sahiplerine ihtarda bulunmuştu.

Tartışmalara sebep olan karar sonrası işletme sahiplerine düzenlemeyi yerine getirmeleri için 3 gün süre tanınmıştı. Sürenin dolmasının ardından bugün zabıta, özel güvenlik ve çevik kuvvet ekipleriyle birlikte sahile denetim gerçekleştirdi.

Bazı işletmelerde locaların kaldırılmadığını gören yetkililer, zabıtalarla locaları kaldırmak istedi ancak işletme sahipleri buna müsaade etmedi. İşletmelerde çalışan personeller ise locaların üstüne çıkarak duruma engel olmaya çalıştı.

Antalya'da loca tartışması: Çalışanlar locaların üzerine çıkıp direndi, çevik kuvvet sevk edildi https://t.co/cCJwKXZmc5 pic.twitter.com/ghfoMkXD3g — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 7, 2020

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Çevik kuvvetten biber gazı hazırlığı

Denetimde sosyal mesafe kuralının da sık sık ihlal edildiği görüldü. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin biber gazıyla hazırlık yaptığını gören işletme çalışanları, locaların üzerinde personel tişörtlerini yüzlerine geçirip tedbir almaya çalıştı.

Uzun süren tartışmalar sonrası bazı localar belediye araçlarına yüklenirken, kalan locaların görüşmeler sonlanıncaya kadar işletme sınırları içerisine alınması istendi. Oluşan gerginlikte sahildeki vatandaşlar rahatsız oldu. Bazı kişilerce yapılan uyarıların ardından eşyalarını toplayan tatilcilerin, sahilin başka noktalarına gittikleri görüldü.