Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'da yangın çıktı

Doğu Perinçek canlı yayındayken Ulusal Kanal'ın İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki binasında yangın çıktı.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanal yayına ara verdi ve açıklama yaptı.
Kanaldan yapılan açıklamada, "7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35’te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır" ifadelerine yer verildi.
1 - Kamuoyu ve Basına,— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) July 7, 2020
7 Temmuz Salı akşamı saat 20:35’te Ulusal Kanal İstanbul Merkezinde elektrik kesintisi kaynaklı küçük bir yangın meydana gelmiştir.
İtfaiye anında olaya müdahale etmiş, durumu kontrol altına almıştır. pic.twitter.com/Nnc1OYkLLk
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