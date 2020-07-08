Sağlık Bakanı Koca, ayakta 26 yolcu alan minibüsün videosunu paylaştı: Salgına karşı kaç kişiyiz?

Koronavirüsle mücadele tedbirlerine uyulmayan bir minibüsün görüntüsünü paylaşan Fahrettin Koca, ''Sosyal mesafe Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın'' ifadelerini kullandı.
Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın. pic.twitter.com/MWRCfBGr0O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2020
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