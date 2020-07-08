AK Parti'de sosyal medya bölünmesi

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi çağrısının ardından harekete geçen AK Parti bölündü.
Bir kesim yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi başta olmak üzere herkesin 'evet' diyebileceği 3-4 maddelik sınırlı bir düzenlemenin Meclis kapanmadan getirilebileceğini söylerken, bir kesim uluslararası hukuk alanındaki gelişmeler de dikkate alınarak daha geniş bir yasanın sonbaharda çıkarılmasını savunuyor.
AK Parti'de düzenleme ile ilgili Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda ne gerekiyorsa hızla yapılması gerektiğini savunanlar da var. Kararın bu hafta verilmesi bekleniyor.
Güvenlik soruşturması sonbahara kalabilir
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Meclis'te ilk gündem maddesi 'çoklu baro' teklifi olacak. Bu hafta yasalaşması hedeflenen baro teklifinin ardından askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile gıda, tarım ve ormanla ilgili teklifin yasalaşabileceği, güvenlik soruşturması teklifinin ise sonbahara kalabileceği ifade ediliyor.
AK Parti'de farklı görüşler
Gündemindeki bazı teklifleri görüşüp temmuz ayı sonu gelmeden tatil planı yapılan Meclis'te sosyal medya düzenlemesiyle ilgili nasıl bir adım atılacağı henüz karara bağlanmadı. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı diğer tarafta sosyal medya düzenlemesi yapılana kadar bu mecraları kullanmayacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ısrarı AK Parti’yi zamanlama açısından böldü.
AK Parti'de bir kesim uzun süredir devam eden kapsamlı çalışmanın henüz tamamlanmadığını, uluslararası mevzuatı da dikkate alan geniş bir teklifin sonbahara sunulması gerektiğini savunuyor. Bir kesim ise 'yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi' başta olmak üzere 'kimsenin hayır diyemeyeceği' 3-4 maddelik bir düzenlemenin muhalefetin de desteği alınarak hızla yasalaşabileceğini ileri sürüyor.
AK Parti’de bir başka görüş ise hazırlanan kapsamlı çalışmanın verilen talimat doğrultusunda, uzlaşma da aranmadan bir an önce çıkarılması yönünde.
AK Parti sosyal medya ile ilgili düzenlemede kararlı ancak zamanlama ile ilgili tartışma sürüyor. Bu hafta son değerlendirmelerin yapılması ve ardından alınan karara göre bir tutum alınması bekleniyor. Eğer sosyal medya düzenlemesi gelmezse Meclis’in 15 Temmuz’dan sonra kapanması bekleniyor.
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