AK Parti'de sosyal medya bölünmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyayla ilgili bir an önce hukuki düzenleme istedi, MHP lideri Devlet Bahçeli de düzenleme yapılana kadar hesaplarını askıya aldı. Koronavirüs salgını riski altında zor bir çalışma süreci geçiren Meclis'te AK Parti grubu çalışma başlattı ancak zamanlama ile ilgili farklı görüşler var.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi çağrısının ardından harekete geçen AK Parti bölündü.

Bir kesim yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi başta olmak üzere herkesin 'evet' diyebileceği 3-4 maddelik sınırlı bir düzenlemenin Meclis kapanmadan getirilebileceğini söylerken, bir kesim uluslararası hukuk alanındaki gelişmeler de dikkate alınarak daha geniş bir yasanın sonbaharda çıkarılmasını savunuyor.

AK Parti'de düzenleme ile ilgili Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda ne gerekiyorsa hızla yapılması gerektiğini savunanlar da var. Kararın bu hafta verilmesi bekleniyor.

Güvenlik soruşturması sonbahara kalabilir

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Meclis'te ilk gündem maddesi 'çoklu baro' teklifi olacak. Bu hafta yasalaşması hedeflenen baro teklifinin ardından askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile gıda, tarım ve ormanla ilgili teklifin yasalaşabileceği, güvenlik soruşturması teklifinin ise sonbahara kalabileceği ifade ediliyor.

AK Parti'de farklı görüşler

Gündemindeki bazı teklifleri görüşüp temmuz ayı sonu gelmeden tatil planı yapılan Meclis'te sosyal medya düzenlemesiyle ilgili nasıl bir adım atılacağı henüz karara bağlanmadı. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı diğer tarafta sosyal medya düzenlemesi yapılana kadar bu mecraları kullanmayacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ısrarı AK Parti’yi zamanlama açısından böldü.

AK Parti'de bir kesim uzun süredir devam eden kapsamlı çalışmanın henüz tamamlanmadığını, uluslararası mevzuatı da dikkate alan geniş bir teklifin sonbahara sunulması gerektiğini savunuyor. Bir kesim ise 'yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi' başta olmak üzere 'kimsenin hayır diyemeyeceği' 3-4 maddelik bir düzenlemenin muhalefetin de desteği alınarak hızla yasalaşabileceğini ileri sürüyor.

Bu görüşü savunanlar 'Kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik' engelleme adımlarına iyi anlatılırsa muhalefetin de destek verebileceğini belirterek, "Birçok ülkede bu zorunluluk getiriliyor. Türkiye’de de temsilci bulundursun. Bu şekilde kimsenin hayır diyemeyeceği birkaç madde de uzlaşabiliriz. Kimsenin hayır diyemeyeceği bir paket bir günde çıkar. Dünyaya karşı yasakçı gözükeceğimiz bir düzenlemeden bahsetmiyoruz. Dünyanın da tartıştığı bir konuyu konuşuyoruz. Muhalefetin de aile, ahlak gibi kişisel hak ve özgürlükler konusunda 'tamam' diyeceği konular bunlar. Eğer uzlaşma sağlarsak Meclis kapanmadan önce hemen çıkarılabilir” görüşünü dile getiriyor.

AK Parti’de bir başka görüş ise hazırlanan kapsamlı çalışmanın verilen talimat doğrultusunda, uzlaşma da aranmadan bir an önce çıkarılması yönünde.

AK Parti sosyal medya ile ilgili düzenlemede kararlı ancak zamanlama ile ilgili tartışma sürüyor. Bu hafta son değerlendirmelerin yapılması ve ardından alınan karara göre bir tutum alınması bekleniyor. Eğer sosyal medya düzenlemesi gelmezse Meclis’in 15 Temmuz’dan sonra kapanması bekleniyor.