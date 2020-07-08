Kayıt
10:50 08 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    TBMM Genel Kurulu

    AK Parti'de sosyal medya bölünmesi

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 08
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104217/48/1042174823_0:42:2640:1526_1200x675_80_0_0_cac0a85fda35f5691d979e63ce501e21.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007081042409009-ak-partide-sosyal-medya-bolunmesi/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyayla ilgili bir an önce hukuki düzenleme istedi, MHP lideri Devlet Bahçeli de düzenleme yapılana kadar hesaplarını askıya aldı. Koronavirüs salgını riski altında zor bir çalışma süreci geçiren Meclis'te AK Parti grubu çalışma başlattı ancak zamanlama ile ilgili farklı görüşler var.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi çağrısının ardından harekete geçen AK Parti bölündü.

    Bir kesim yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi başta olmak üzere herkesin 'evet' diyebileceği 3-4 maddelik sınırlı bir düzenlemenin Meclis kapanmadan getirilebileceğini söylerken, bir kesim uluslararası hukuk alanındaki gelişmeler de dikkate alınarak daha geniş bir yasanın sonbaharda çıkarılmasını savunuyor.

    AK Parti'de düzenleme ile ilgili Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda ne gerekiyorsa hızla yapılması gerektiğini savunanlar da var. Kararın bu hafta verilmesi bekleniyor.

    Güvenlik soruşturması sonbahara kalabilir

    AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Meclis'te ilk gündem maddesi 'çoklu baro' teklifi olacak. Bu hafta yasalaşması hedeflenen baro teklifinin ardından askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi ile gıda, tarım ve ormanla ilgili teklifin yasalaşabileceği, güvenlik soruşturması teklifinin ise sonbahara kalabileceği ifade ediliyor.

    AK Parti'de farklı görüşler

    Gündemindeki bazı teklifleri görüşüp temmuz ayı sonu gelmeden tatil planı yapılan Meclis'te sosyal medya düzenlemesiyle ilgili nasıl bir adım atılacağı henüz karara bağlanmadı. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı diğer tarafta sosyal medya düzenlemesi yapılana kadar bu mecraları kullanmayacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ısrarı AK Parti’yi zamanlama açısından böldü.

    AK Parti'de bir kesim uzun süredir devam eden kapsamlı çalışmanın henüz tamamlanmadığını, uluslararası mevzuatı da dikkate alan geniş bir teklifin sonbahara sunulması gerektiğini savunuyor. Bir kesim ise 'yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi' başta olmak üzere 'kimsenin hayır diyemeyeceği' 3-4 maddelik bir düzenlemenin muhalefetin de desteği alınarak hızla yasalaşabileceğini ileri sürüyor.

    © DHA /
    Perinçek'ten sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklama: Milli devletin diktatörlük uygulaması gerekir
    Bu görüşü savunanlar 'Kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik' engelleme adımlarına iyi anlatılırsa muhalefetin de destek verebileceğini belirterek, "Birçok ülkede bu zorunluluk getiriliyor. Türkiye’de de temsilci bulundursun. Bu şekilde kimsenin hayır diyemeyeceği birkaç madde de uzlaşabiliriz. Kimsenin hayır diyemeyeceği bir paket bir günde çıkar. Dünyaya karşı yasakçı gözükeceğimiz bir düzenlemeden bahsetmiyoruz. Dünyanın da tartıştığı bir konuyu konuşuyoruz. Muhalefetin de aile, ahlak gibi kişisel hak ve özgürlükler konusunda 'tamam' diyeceği konular bunlar. Eğer uzlaşma sağlarsak Meclis kapanmadan önce hemen çıkarılabilir” görüşünü dile getiriyor.

    AK Parti’de bir başka görüş ise hazırlanan kapsamlı çalışmanın verilen talimat doğrultusunda, uzlaşma da aranmadan bir an önce çıkarılması yönünde.

    AK Parti sosyal medya ile ilgili düzenlemede kararlı ancak zamanlama ile ilgili tartışma sürüyor. Bu hafta son değerlendirmelerin yapılması ve ardından alınan karara göre bir tutum alınması bekleniyor. Eğer sosyal medya düzenlemesi gelmezse Meclis’in 15 Temmuz’dan sonra kapanması bekleniyor.

    Etiketler:
    Facebook, Instagram, Twitter, Temsilcilik, yurt dışı, Türkiye, güvenlik soruşturması, MHP, Meclis, Koronavirüs, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal medya, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği Başkanı Luciano Paulillo da yaptığı açıklamada, 2019’da 219 bin düğün organizasyonu gerçekleştirildiğini, bu yılın geride kalan döneminde bu sayının yaklaşık 8 binde kaldığını söyledi. Paulillo, hükümetten kendilerine destek vermesini isterken sektörde 500 bin çalışanın ve ailelerinin risk altında olduğunu söyledi. Eylemciler protestolarını Temsilciler Meclisi önünde sürdürdü.
    Roma'da gelin adayları Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti: ‘Düğünleri mahvettiniz’
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet