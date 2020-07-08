13 ilde daha asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı il hıfzıssıhha kurulları tarafından bazı yeni önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulaş riskinin artması nedeniyle tepki gösterdiği asker uğurlamalarına bugün 13 ilde daha kısıtlama getirildi.

Buna göre uğurlama etkinliklerine yalnızca birinci derece akrabalar katılabilecek. Toplu eğlence ve konvoy yapılmayacak.

Kısıtlama getirilen yeni iller Ankara, Malatya, Mersin, Kocaeli, Bursa, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kırşehir, Ardahan, Trabzon ve Denizli oldu.

Dün de İstanbul ve Hatay'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirilmişti.