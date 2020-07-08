Asker uğurlamalarına yeni düzenleme: 5 ilde daha kısıtlama getirildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında asker uğurlama törenlerine ilişkin alınan kısıtlama kararı, Ankara, Malatya, Mersin, Kocaeli ve Bursa'da da yürürlüğe girdi.

Asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına yönelik kısıtlamalar, Ankara, Malatya, Mersin, Kocaeli ve Bursa illerinde de yürürlüğe girdi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplantısında, asker uğurlamalarında toplu uğurlama yapılmasına müsaade edilmemesi kararı alındı.

Asker uğurlama törenlerine Malatya, Kocaeli ve Mersin'de de yasak getirilirken, kapalı yerlerde düzenlenecek eğlenceler de yasak kapsamına alındı.

Ayrıca, Bursa'da alınan karar göre de, asker uğurlamalarına, yükümlünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.