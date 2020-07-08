Bulutsuz'un avukatı: Güven'in delilleri karartma ihtimali var, tutuklama talebinde bulunacağız

Oyuncu sevgilisi Ozan Güven'den şiddet gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, bir kez daha mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bulutsuz'un avukatı, Güven'in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, altı aylık ilişkileri olaylı şekilde sona eren Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında sular durulmuyor.

Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulundu ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Güven olduğu öne sürüldü.

Bulutsuz'un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da açıkladı:

"Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz."