Üsküdar sahilinde çekirdek çitlemek yasaklandı

İstanbul'un Boğaz kıyısındaki ilçelerinden, Kız Kulesi ile anılan Üsküdar sahil hattına çekirdek yasağı getirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçede sahil hattı boyunca çekirdek çitlemenin yasaklandığını duyurdu.
'Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu'
Twitter hesabından yasak kararını açıklayan Türkmen, şunları yazdı:
“Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu. Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak.”
Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu;— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) July 7, 2020
Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. 🤝
Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak. pic.twitter.com/UpYwU0RK7N
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