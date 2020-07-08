Üsküdar sahilinde çekirdek çitlemek yasaklandı

Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu;



Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. 🤝



Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak. pic.twitter.com/UpYwU0RK7N