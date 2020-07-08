Üç yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışıp sosyal medyadan yayınlayan genç kız adliyeye sevk edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kızın annesi olayın şakadan ibaret olduğunu söyleyerek, "Çok üzerine gelindi, çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuşurken,

İstanbul'da üç yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A. dün gözaltına alındı.

İfadesi alınan genç kız emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Betül A.'nın annesi ve yakınları da karakol önünde kızlarını bekledi.

Yaşanan olayı DHA'ya anlatan anne Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Olay aslında şakadan ibaret. Biz içerideydik, misafirliğe gelmişlerdi. Onu çok sever. Kuzeni peşinden gidiyor. Ağlayınca kucağına almış. Kendi falan koymadı videoyu. Çok pişman. 18 yaşında kendisi, çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten."

'İlgililere sesleniyorum, benim çocuğum da ufak'

Kızının kendisine "Anne ben böyle bir şey nasıl yaptım. Anne ben kendimde değilim" dediğini belirten Ayşe A., "Çok korkmuş, çok kötü durumda. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Benim çocuğum da ufak. Kamerada gözüküyor, ağzına değdirmiyor. Kızım onun canını asla yakmaz, canı gibi sevdiği biri. Başka biri ekran görüntüsünü kaydedip atıyor. O sırada yanlarında başka bir büyük de yok" dedi.

Dede Nurettin A. ise yetkililere seslenerek, "Biz yetkililerden çocuğumuzun bize teslim edilmesini istiyoruz. Çünkü böyle bir şey yapacak bir insan değil. Ne olur çocuğumuzu bize teslim etsinler. Bir daha böyle bir şey asla olmayacağına ben söz veriyorum. Bir defa affetsinler, bir daha böyle bir şey asla ve asla olmayacak. Torunum çok pişman, o da hastalandı, çok korktu" diye konuştu.