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    Polise 'Aramızda kaç gömlek var, senin ederin kaç para?' diye hakaret eden yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

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    Türkiye
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    Bursa'nın Karacabey ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası yolculuk yasağını denetlemek üzere uygulama yapan polise hakaret ettiği belirtilen Yarbay M.M. hakkında dava açıldı. Yarbay M.M.'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

    Olay, 31 Mart günü saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası yolculuk yasağını denetlemek için otoyol gişelerinde polis ekiplerince uygulama noktası kuruldu. Kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen otomobil durduruldu.

    Ekipler, otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunup, "Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine M.M., polis ekiplerine kendisinin tabip yarbay olduğunu söyleyerek, uygulama noktasından direkt geçmek istedi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu belirten sürücü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

    Yarbay M.M., bir polis memuruna, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" dedi. Polis memuru da "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M, "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" ifadelerini kullandı.

    Tartıştığı polis memurunun amiri konumunda bulunan komiser yardımcısına da bağıran M.M., "Benim maiyetimdeki adam benim yanımda konuşamaz. Sen de maiyetine sahip çıkacaksın, yoksa sana saygısızlık yapıyor. Bana yapmıyor" dedi. M.M., tartışmanın ardından otomobiliyle gişeler bölgesinden ayrılarak, yoluna devam etti.

    Askeri hastanede görevli

    Tabip yarbay M.M.’nin, Okmeydanı'nda eski GATA Askeri Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yaptığı belirtildi.

    Dava açıldı

    Tartışma anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hazırlanan iddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca ‘hakaret, tehdit’ suçlarından Tabip Yarbay M.M. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

    Etiketler:
    Dava, Maaş, Hakaret, Denetim, Koronavirüs, Polis, yarbay, Askerlik
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