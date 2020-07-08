Hakkari’de siyah maskeyle hastaneye giriş yasakladı

Uzmanların koruyucu özelliğinin olmadığını aylardır ifade ettiği siyah maskelere ilk kez yasak getirildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne siyah maske ile girişler yasaklandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi’nde bir dizi yeni önlem alındı.

Bu kapsamda vatandaşların hastaneye siyah maske ile girmeleri yasaklandı. Uzmanlar kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını birçok kez ifade etmişlerdi. İlk kez siyah maskeye yasak getirilirken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını belirtti. Hastaneye bilgilendirici afişler de asıldı.