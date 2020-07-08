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    İmamoğlu'ndan bir Kanal İstanbul tepkisi daha: Bin kat daha fazla ihanettir

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    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul bugüne kadar İstanbul'a 'ihanet' diye tariflenen tüm süreçlerden bin kat daha fazla ihanettir" diye konuştu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluİkitelli-Ataköy Metro Hattı'nın tünel kazısının tamamlanma ve Haramidere Atıksu Kollektörü temel atma törenlerine katıldı.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İmamoğlu, Esenyurt’ta can kaybına neden olan sel felaketine yol açan Haramidere’deki taşkınları önleyecek atıksu kolektörü temel atma töreni sırasında Kanal İstanbul ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    İmamoğlu, 23 Haziran’daki sel felaketinin Haramidere'de yaşanan ilk olay olmadığını vurgulayarak "İnsanların, ‘özellikle son 15-20 yıldır bunu sürekli yaşıyoruz’ diyen feryatlarını duymak çok çok önemli. Burada, 300'e yakın evi, taşkınla su bastı. Valiliğimiz, Esenyurt Belediyemiz ve İBB'nin bütün imkanlarıyla yaraları sardık. Ama benim esas ifade etmek istediğim, bu tarafı değil. Bunlar, bir olayın sonucu. Biz, bu sonucu yaşamak istemiyoruz" dedi.

    Dünyanın kronik sorunlarından birinin iklim değişikliği olduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi:

    • Buna duyarsız kalan, bu süreci yönetmek değil, başka önceliklerini ortaya koyan bir akıl, her türlü felaketle karşılaşmaya hazır olmalı. Yani siz, bu tür sorunları çözmeyip, İstanbul'un bana göre en büyük felaketi olacak Kanal İstanbul'la uğraşıyorsanız, bu felaketin daha büyüğünü yaşamaya İstanbul'u hazırlıyorsunuz demektir. O bakımdan her noktada dile getireceğim.
    • Bugüne kadar ‘ihanet' diye tariflenen tüm süreçleri bir kenara koyalım; İstanbul'a Kanal İstanbul'u yapmak, bu ihanetlerin hepsinden bin kat daha fazla ihanettir.

    Ekonomik sorunlara ve pandemi sürecine de değinen İmamoğlu "Can sağlığının ön planda durduğu bir süreçte bunu da unutarak bu tür süreçlerle uğraşmanın aslında ne kadar duyarsız, insanların gerçek ihtiyacını görmekten uzak, doğayı hissetmekten uzak bir tavırla ülkeyi yönetme çabasının bir göstergesidir" dedi.

    'Esenyurt bir imar faciasıdır'

    Esenyurt’un betonlaşmış görüntüsüne de vurgu yapan İmamoğlu şöyle konuştu:

    • "Burada mühim bir geçmiş 15 yıl var. Bunun altını çizmemiz lazım. Esenyurt, Türkiye'nin en büyük imar faciasına imza atılmış ilçelerin başında gelir. Burası, göz göre yapılmış bir şehirdir.
    • Bütün insanların, bütün bilim insanlarının, mimarların mühendislerin feryadına rağmen; ama bazen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisini kullanarak bazen de büyükşehrin yetkilerini de çiğneyip başka yetkileri kullanarak burada müsaade edilen yozlaşmış bir imar sürecinin yarattığı travmanın sonucudur buradaki konular."

    İlçede son 15 yılda her yıl nüfusun 70 bin civarında arttığını ifade eden İmamoğlu “Bunları yapacaksınız, bunlara izin vereceksiniz; ama bu dere kanalını yapmaktan aciz duracaksınız. Bir şehrin kurgusunu bozarken başka ihtiyaçları da çözmeyecek kadar gözü kör bir şekilde ranta kurban gitmenin net bir işaretidir. Onun için Esenyurt, her daim sorgulanmalıdır, sorgulanacaktır” diye konuştu.

    'İhalesi var, projesi yok'

    Buradaki ihtiyaçları gidermek için 2017'de gerçekleştirilen Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ihalesine işaret eden İmamoğlu şunları söyledi:

    • İhale var ama proje yok. Sıralama nasıl olur? Proje çıkarılır, finansman modeli hazırlanır, ondan sonra ihaleye çıkılır ve bir işe başlanılır ve bitirilir. Burada tamamen tersi bir durum söz konusu.
    • Bu bölgeye bu kadar nüfusu yığarken, yaklaşık 17 senedir rafta duran İncirli-Beylikdüzü Metro Hattı'nı başlatmamışsınız. Ama siz bu hatların geçeceği yere Kanal İstanbul yapacaksınız, üstüne de dokuz tane İstanbul Boğaziçi Köprüsü kadar köprü yapacaksınız. Buna ne derler? Akıl tutulması derler, travma derler, bir şehre ihanet derler. O bakımdan biz bu eksiklikleri kararlılıkla gideriyoruz, gidereceğiz.

    '2021'in ilk çeyreğinde açılacak'

    İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metrosu'nun tünel kazısının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törende de konuştu. Zemin problemleri nedeniyle Mart 2019'da yapım çalışması durdurulan metro hattında teknik sorunlar çözülerek şu an inşaatın yüzde 61 oranında tamamlandığını kaydetti.

    13.5 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu hattın 2021 yılının ilk çeyreğinde İkitelli Sanayi İstasyonu – Bahariye İstasyonu arasını işletmeye açmayı hedeflediklerini açıkladı.

    İmamoğlu,  2022 yılının ilk çeyreğinde ise projenin tamamının devreye alınacağını belirtti. Dört farklı raylı sistem ve Marmaray ile bağlanacak olan hattın hizmete açıldığında İkitelli – Ataköy arasının 23 dakikaya ineceğini aktardı.

    Durdurulan hatlarda son durum

    İmamoğlu kentteki metro hatlarının son durumu hakkında bilgi verdi.

    Önceki dönemde durdurulan metro hatlarından; ÇekmeköySancaktepeSultanbeyli, Ümraniye- GöztepeAtaşehir, Kaynarca- PendikTuzla hatları için 371 milyon euro'luk finans bulunarak inşaatların yeniden başlatıldığını söyledi.

    Mayıs ayına yetiştirmeyi planladıkları KabataşBeşiktaşMecidiyeköy- Mahmutbey hattının salgın nedeniyle yetiştirilemediğini, eylül ayına hattın açılmasının planlandığını aktardı.

    Etiketler:
    Haramidere, Esenyurt, İkitelli, Ataköy, Kanal İstanbul, Metro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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