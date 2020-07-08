'Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi' iddiası

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Danıştay'ın oy birliğiyle Ayasofya hakkında verilen 'müzeye çevrilmesi' kararının hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini ve Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğunu ileri sürdü. Müderrisoğlu, kararın yazım aşamasında olduğunu da iddiasına ekledi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Danıştay'ın oy birliğiyle Ayasofya hakkında verilen 'müzeye çevrilmesi' kararının hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini iddia etti.

NTV canlı yayınında konuşan Müderrisoğlu, "Danıştay 10. Dairesi bu konunun hukuken sağlam hukuki argümanlar üretilerek ve konunun esasına girilerek konunun çözülmesinden yana irade sergiledi. Bunun altını çizelim" dedi ve şöyle devam etti: