AK Partili Turan: 'Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir' diyorlar, zaten bunların bir kısmı şu an öyle değil mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çoklu baro teklifinin görüşmelerine bugün başlanacağını belirtti. Teklife yöneltilen eleştirilerden birinin "Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir" şeklinde olduğunu hatırlatan Turan, "Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısını değiştirmeye yönelik yasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Teklifin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını belirten Turan, baro başkanlarının tepkilerini eleştirdi.

"Bazı baro başkanlarının mesleki, ahlaki sicillerine baktığımızda 'Başörtülü avukat yemin edemez' dedikleri görülüyor. Bu insanlar İstanbul'da değil, Yozgat'ta yemin etmiş. Bu yanlış fiilen durduruldu. Yarın da buna benzer yaklaşımında bulunan baro başkanı olabilir. İstiyoruz ki cübbe dışında hiçbir kılık kıyafete karışılmasın. Önemli bir düzenlemedir" diyen Turan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: