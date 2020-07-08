AK Partili Turan: 'Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir' diyorlar, zaten bunların bir kısmı şu an öyle değil mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısını değiştirmeye yönelik yasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Teklifin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını belirten Turan, baro başkanlarının tepkilerini eleştirdi.
"Bazı baro başkanlarının mesleki, ahlaki sicillerine baktığımızda 'Başörtülü avukat yemin edemez' dedikleri görülüyor. Bu insanlar İstanbul'da değil, Yozgat'ta yemin etmiş. Bu yanlış fiilen durduruldu. Yarın da buna benzer yaklaşımında bulunan baro başkanı olabilir. İstiyoruz ki cübbe dışında hiçbir kılık kıyafete karışılmasın. Önemli bir düzenlemedir" diyen Turan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:
- Bu kanun çok tartışıldı. Hatta bağlamından çıkılarak tartışıldı. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası doğru değil. Bakın Adalet Bakanımız, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonrası 30 baro başkanıyla saatlerce görüştü. İstanbul'daki beyefendi gelmediyse ne yapalım? Grup başkanvekilleriyle toplantılar yaptık. Bu toplantıda da İstanbul'daki beyefendi yoktu. Bakan çağırdı mı gelme, Meclis çağırdı mı gelme...
- 'Kapıya geldiler içeri almadılar' diyorlar. Bakın bir defa, ben İstanbul Barosu'nun mensubuyum. Taksim'de ben yürürken, 'Yönetim toplantısı varmış, katılayım' desem beni alırlar mı? Almazlar. Komisyon baroları temsilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı çağırmış. Barolar Birliği Başkanı da 'Bizi temsil eden arkadaşımız gelecek' demiş. Barolar Birliği'nin temsilcisi görüşmeleri takip etti. Davetli olmadığınız halde kapıya gelmeler, garip garip eylemler, cübbeyi göndere çekmeler falan... Buna rağmen biz rahatsız olduk. Daha önce anlattım. '3 arkadaşımız gelsin' dedik. Hem odanın ebatları, hem pandemi nedeniyle... Ancak 3 kişi alırdı. Beyefendi kabul etmedi. Ben aradım kabul etmedi. Buna 'Artistlik' deyince kızıyorlar. 'Hepimiz geleceğiz' diyorlar. Öyle bir dünya yok. Kanuna da pandemiye de aykırı.
- 'Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir' diyorlar. Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi? Diyanetle ilgili açıklamalarında değerlerimize ihanet eden bunlar değil mi? Bu kanun geçince PKK, FETÖ gibi kuruluşlar baro kurarmış. Kursunlar. Bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen varsa zaten bedelini ödeyecek. CHP de kurtulur bunlardan. Kim ne yapıyor görelim.
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Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak. Şu andaki baroların binalarında yönetimlerinde bir değişiklik olmayacak. 'Bu kanunda FETÖ'nün ruhu varmış.' Hadi oradan diyorum.
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Umarım, görüşmeler makul süre içerisinde gerginlikten uzak komisyondaki gibi konuşacağı zemin olur. Süreleri aşan gerginlik yapan kim varsa cevabını alacaktır. Ama kanunla ilgili eleştirisi olanları dinlemeye hazırız."
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