Kayıt
15:28 08 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Partili Turan: 'Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir' diyorlar, zaten bunların bir kısmı şu an öyle değil mi?

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 67
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103964/91/1039649145_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_147aab1f308dd671d0e5dbf31535655e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007081042411985-ak-partili-turan-coklu-baro-teklifinin-gorusmelerine-bugun-basliyoruz/

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çoklu baro teklifinin görüşmelerine bugün başlanacağını belirtti. Teklife yöneltilen eleştirilerden birinin "Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir" şeklinde olduğunu hatırlatan Turan, "Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi?" diye sordu.

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısını değiştirmeye yönelik yasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Teklifin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını belirten Turan, baro başkanlarının tepkilerini eleştirdi.

    "Bazı baro başkanlarının mesleki, ahlaki sicillerine baktığımızda 'Başörtülü avukat yemin edemez' dedikleri görülüyor. Bu insanlar İstanbul'da değil, Yozgat'ta yemin etmiş. Bu yanlış fiilen durduruldu. Yarın da buna benzer yaklaşımında bulunan baro başkanı olabilir. İstiyoruz ki cübbe dışında hiçbir kılık kıyafete karışılmasın. Önemli bir düzenlemedir" diyen Turan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • Bu kanun çok tartışıldı. Hatta bağlamından çıkılarak tartışıldı. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası doğru değil. Bakın Adalet BakanımızTürkiye Barolar Birliği Başkanı ile yaptığı görüşmeler sonrası 30 baro başkanıyla saatlerce görüştü. İstanbul'daki beyefendi gelmediyse ne yapalım? Grup başkanvekilleriyle toplantılar yaptık. Bu toplantıda da İstanbul'daki beyefendi yoktu. Bakan çağırdı mı gelme, Meclis çağırdı mı gelme...
    • 'Kapıya geldiler içeri almadılar' diyorlar. Bakın bir defa, ben İstanbul Barosu'nun mensubuyum. Taksim'de ben yürürken, 'Yönetim toplantısı varmış, katılayım' desem beni alırlar mı? Almazlar. Komisyon baroları temsilen Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı çağırmış. Barolar Birliği Başkanı da 'Bizi temsil eden arkadaşımız gelecek' demiş. Barolar Birliği'nin temsilcisi görüşmeleri takip etti. Davetli olmadığınız halde kapıya gelmeler, garip garip eylemler, cübbeyi göndere çekmeler falan... Buna rağmen biz rahatsız olduk. Daha önce anlattım. '3 arkadaşımız gelsin' dedik. Hem odanın ebatları, hem pandemi nedeniyle... Ancak 3 kişi alırdı. Beyefendi kabul etmedi. Ben aradım kabul etmedi. Buna 'Artistlik' deyince kızıyorlar. 'Hepimiz geleceğiz' diyorlar. Öyle bir dünya yok. Kanuna da pandemiye de aykırı.
    • 'Bu teklif geçerse barolar marjinalleşir' diyorlar. Zaten bunların bir kısmı şu an marjinal değil mi? Diyanetle ilgili açıklamalarında değerlerimize ihanet eden bunlar değil mi? Bu kanun geçince PKK, FETÖ gibi kuruluşlar baro kurarmış. Kursunlar. Bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen varsa zaten bedelini ödeyecek. CHP de kurtulur bunlardan. Kim ne yapıyor görelim.

    • Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak. Şu andaki baroların binalarında yönetimlerinde bir değişiklik olmayacak. 'Bu kanunda FETÖ'nün ruhu varmış.' Hadi oradan diyorum.

    • Umarım, görüşmeler makul süre içerisinde gerginlikten uzak komisyondaki gibi konuşacağı zemin olur. Süreleri aşan gerginlik yapan kim varsa cevabını alacaktır. Ama kanunla ilgili eleştirisi olanları dinlemeye hazırız."

    Etiketler:
    Kanun, TBMM, Ankara Barosu, Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği, Çoklu baro, Erinç Sağkan, İstanbul Barosu, Mehmet Durakoğlu, Bülent Turan, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Can’ın hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini belirterek, herkesin ziyaretine gelebileceğini söyledi.
    Gaziantep’in maskotu şempanze Can uzun süre sonra ziyaretçilerle buluştu
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Aşıların test ve geliştirme aşamaları
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet