Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'da Twitter programı

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü programını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Twitter’dan yürütecek.

Taslak programa göre geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası anti-darbe hekatonu (rakip takımların beyin fırtınasıyla inovatif çözümler ürettiği etkinlik) bu sene de olacak.

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafı, şehit fotoğrafıyla değiştirilecek. 251 tanınmış kişinin sosyal medya fotoğraflarına da şehitlerin fotoğrafları yerleştirilecek.

Taslak programa göre, 15 Temmuz’da düzenlenecek program sosyal medya üzerinden yayımlanacak. Uçakların kuyruklarına pankartlar asılacak. İstanbul’da belirlenen bir vapur ve yüksek hızlı tren (YHT) 15 Temmuz özel tasarımıyla giydirilecek. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerine özel yapılan hat levhaları sergilenecek.

Darbe girişimiyle ilgili yapılan görseller hafta boyunca sosyal medyada, gar, terminal ve havalimanlarında video ekranlarından izlenebilecek. Piyanist Fahir Atakoğlu ‘15 Temmuz Destanı Senfonisi’ ile etkinliklerde yer alacak. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla koordineli düzenlenecek. Etkinlikler sosyal medyada oluşturulacak 15 Temmuz uygulamasından takip edebilecek.

Öte yandan, 15 Temmuz şehitlerinin anısına İngilizce yazılı pankartlar, FETÖ’nün karargâhı Pensilvanya ve bazı ABD eyaletlerinde hava araçlarıyla gezdirilecek. Uçakların kuyruklarına pankartlar asılacak.

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