Dolmuşta maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı

Akyazı ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan dolmuşa maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran bir kadın yolcuyla tartışarak 'Kendi işine bak' diye bağırdı.

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza kesileceği bildirildi.

Akyazı’da minibüs sürücüleri, maskesiz yolcu almamak için direndiklerini, maskesi olmayanlara maske verdiklerini, tüm uyarılara rağmen maske takmayanlar nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirtti.