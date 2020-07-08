Van Gölü'nde batan tekne 107 metre derinlikte bulundu

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan ve alabora olarak batan tekne 107 metre derinlikte bulundu. İçinde 60 kişinin olduğu düşünülen tekneden bugüne kadar 13 kişinin cansız bedeni çıkmıştı.

Van Gölü'nde 11 gün önce taşıdığı yaklaşık 60 kaçak göçmenle birlikte battığı belirtilen teknenin yeri tespit edildi.

Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlandığı belirtildi.

© İHA / Van Gölü'nde batan teknenin ilk görüntüsü paylaşıldı

Teknenin Çarpanak Adası açıklarında, 106.5 metre derinlikte olduğu ifade edildi.

© İHA / Tekne Çarpanak Adası açıklarında, 106.5 metre derinlikte tespit edildi

Ne olmuştu?

Gevaş'a bağlı Altınsaç mahallesinde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

11 gündür havadan, karadan, göl yüzeyinden ve su altından sürdürülen arama tarama çalışmalarını Jandarma Asayiş Bot timlerinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 6 kişilik Sualtı Arama timi katılırken, Deniz Kuvvetleri'nden gelen ekip de 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla geminin yerini tespit etmek için çalışma yürütüyordu. Çalışmalar sırasında 13 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.