MHP'li Yıldız'dan çoklu baroya 'Vegas'lı savunma

'Çoklu baro' teklifine ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, baro başkanlarının siyaset yaptığını savundu. Yıldız, "48 bin 750 üyesi bulunan İstanbul Barosu'nda 8 bin oy alan başkan seçildiği gibi üst kurul delegelerinin de tamamını almaktadır. Bu tam bir Vegas mantığıdır. Yani bir fazla alan masanın tamamını alır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, baro başkanlarının karşı çıktığı, Adalet Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak olan 'Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin kanun teklifine ilişkin itirazlarını eleştiren Yıldız, "Kanun teklifinin MHP ve AKP tarafından kin ve otoriter bir anlayışla hazırlandığı, bir tepkinin sonucu olarak huzura getirildiği iddiaları doğru olmadığı gibi, milletvekillerine yapılan büyük bir saygısızlık ve iftiradır” dedi.

'Bir fazla alan masanın tamamını alır'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki avukatlar ile barolar arasındaki ilişkinin 'baroya kayıt olmaktan ve aidat ödemekten'ibaret olduğunu savunan Yıldız’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

İstanbul Barosu'nda 48 bin 750 avukat bulunmaktadır. Bu avukatların yarısından fazlası baro seçimlerinde oy kullanmamaktadır. Baro yönetimlerinin avukatları temsil oranı oldukça düşüktür. 48 bin 750 üyesi bulunan İstanbul Barosu'nda 8 bin oy alan aday başkan seçildiği gibi, üst kurul delegelerinin de tamamını almaktadır. Bu, tam bir Vegas mantığıdır. Yani bir fazla alan, masanın tamamını alır. Bunun demokratik temsille uzaktan yakından alakası yoktur. Bu avukatların çok büyük kısmının ise baroyla herhangi bir ilgi ve irtibatı da bulunmamaktadır. Sorsan baronun yerini bile söyleyemezler.

'Barolar siyasi parti gibi faaliyet göstermekte, başkanları siyaset yapmaktadır'