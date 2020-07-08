Şile otoyolunda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, aniden yola atlayan arabanın bağlı olduğu ata çarptı. Kaza kask kamerasına yansırken, atın telef olduğu sürücünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Feci kaza geçen pazar günü öğle saatlerinde Şile otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda süratli bir şekilde seyreden Serhat A.’nın önüne aniden arabaya bağlı at çıktı. Son anda atı fark eden genç sürücü frene bastı ancak çarpışmadan kurtulamadı. Kaza sonucu at telef olurken, genç sürücüsü ise yaralandı. Kaza ise kask kamerasına yansıdı.

Süratli şekilde seyreden motosiklet sürücüsü ata çarptı https://t.co/vXRbM8RvpS pic.twitter.com/lB2AyvIskL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 8, 2020

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.