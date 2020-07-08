Eski muhtar, 'İstanbul'da su kuyruğu' fotoğrafıyla ilgili konuştu: 5 Temmuz'da çektim

Tartışmalara neden olan 'İstanbul'da su kuyruğu' fotoğrafıyla ilgili olarak bir açıklama da eski Alacalı Köyü Muhtarı Mustafa Şişman'dan geldi. Fotoğrafı 5 Temmuz'da çektiğini belirten Şişman, "Ben kendime mi inanacağım onlara mı inanacağım?" diye sordu.

'Şile'de su kesintisi fotoğrafı' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaşımıyla birlikte kamuoyunda tartışma konusu oldu. Fotoğrafın eski olduğu öne sürüldü. Ancak 34 YN 1285 plakalı tankerin Şile'de su dağıtımı için dolaşırken çekilen farklı fotoğrafları da ortaya çıktı.

Eski Alacalı Köyü Muhtarı, fotoğrafları 5 Temmuz'da çektiğini söyledi. Şişman, "Fotoğrafı ben çektim. Telefonumda da kayıtlı tarihine bakabilirsiniz. Pazar günü saat 16.30-17.00 arası İSKİ tankeri geldi. Vatandaş burada su alırken ben gayri ihtiyari resim çektim. 3 gün önce çektim. 2 farklı fotoğraf var zaten. Buyurun istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ben kendime mi inanacağım onlara mı inanacağım?" dedi

Alacalı köyü sakinlerinden Cevat Çakır, 5 Temmuz'da oğluyla beraber köye gelen İSKİ tankerinden su aldığını belirtti. Çakır, "O gün su tankeri geldi. Suyumuz yoktu su aldık, ihtiyacımızı giderdik. Paylaşılan fotoğrafta ben de varım. Buyurun bakın. Eğilen kişi benim. Yanımdaki de oğlum. Oğlumla beraber su aldık. Pazar günüydü" ifadesini kullandı.

2017 yılında Şile Alacalı Köyü'ne damat olarak geldiğini ifade eden Mustafa Baki ise, "Bu fotoğraf 5 Temmuz'da çekildi. Bu gördüğünüz de benim zaten. Ben de su aldım o gün. Bu eski olamaz. 3 gün önce çekildi. İşte bu da benim. 5 Temmuz 2020'de çekildi. Bu fotoğraf için 2016 diyorlar ama ben 2017'de bu köye damat geldim. Bu fotoğraf 2020'de çekildi. 2016'da ben bu köyde yoktum. Burada yaşamıyordum. 2017'de damat olarak geldim" ifadelerini kullandı.