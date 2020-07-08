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    Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

    -Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

    -Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim.

    -Maske tüm dünyada kabul gören önemli tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı tüm dünyada tartışılmaz tedbirdir. El temizliği olmazsa olmaz kuraldır. Dünya hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor.

    -Salgının kontrolden çıktığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da zaten yetersiz olduğu ülkelerdir. Yüzde yüz tedbirlere uyumun sağlanabileceğini biliyoruz. Dün yeni vaka sayımız 1053'dü. İstatistiklere göre aralarından bir bölümü yoğun bakıma gidecek, bir kısmı solunum cihazına bağlanacak, aralardan belki birileri bilincini kaybedecek. Sizce acaba bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşılıklı uyarsak önleyebiliyoruz.

    -Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan, medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, kapalı ortak mekanlar.

    -Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kurallarını fazlasıyla uygularlarsa buna müteşekkir kalırız. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır.

    -Sağlık da, vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür. Devletimiz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz pazar yerlerinde yaptırımlar yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı risklere karşı başta İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içindedir.

    -Kovid-19'la mücadele birlikte mücadele verilmesi gereken bir mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünmüş olur, kendini riske atan topluma karşı sorumluluğu da çiğner. Demek ki konunun ahlaki bir tarafı da var. Bunu gözardı edemeyiz. Hekimlerimizi, bakanlığımızın çalışanları ve bizleri düşündüren konuya değinmek zorundayım. Son 1 hafta için 81 ilimizde Covid tedbirlerine uymadığı için 18 bin kişiye ceza uygulanmıştır.

    -Bu yaptırımlar devam etmektedir. İl Hıfzısıhha kurulları ihtiyaç duydukları kararları almaktadır. Mücadelenin uzunluğu tüm dünyada olduğu gibi kısmen bizde de rehavete yol açtı. Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlayabileceğimizi de kanıtladık. Yeni vaka sayılarının neden bu seviyede kaldığının sebebi belli. Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı yerlerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Buralardaki vaka artışlarının ancak tedrbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz. Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımından çok belli şehirlerde artışlardan kaynaklanmaktadır.

    -Hastalığın tırmanışta olduğu ülkeler sonbahar için karamsar. Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmazdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım. Mücadele gücüne iyimserler, yaşamı sevenler sahiptir.. Üzerimizde bir yorgunluk var. Bunun nedeni bu salgındır. Yorgunluğu üstümüzden atalım, mücadelimizi koruyalım. Salgına karşı 83 milyon bir olalım.



    Etiketler:
    Türkiye, Koronavirüs Bilim Kurulu, Fahrettin Koca
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