Antalya'da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayan adı öğrenilemeyen Rus genç hayatını kaybetti. Rus gencin denize atlaması ve su üzerinde hareketsiz kalması, cep telefonu kamerasıyla çekildi. Gencin suda çırpındığını gören bir vatandaş suya atlayarak yardım etmek istedi.

Sahil bandındaki falezler üzerine gelen Rus genç, arkadaşlarıyla iddiaya girdiğini, daha önce 90 metre yükseklikten denize atladığını ve bulunduğu noktadan da atlayacağını söyleyerek, çevredekilerden kendisini videoya çekmesini istedi.

Çevredekiler cep telefonu ile kayıtta olduğu sırada 40 metrelik falezlerden kendisini bırakan genç, denize hızla çarptı. Genç denize düştükten sonra hareketsiz kalınca endişelenen çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 15 dakika boyunca su üzerinde hareketsiz yatan genci gören Erhan Uludağ kıyafetlerini çıkarıp, yardım için denize girdi. Uludağ, genci kayalık bölgeye çıkarıp, kalp masajı yaptı. Bu sırada olay yerine gelen deniz polisi genci bota çıkarttı. Yol boyunca kalp masajının yapılmaya devam ettiği genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Rus gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

'Suda çırpındığını gördüm'

Üzerinden kimlik çıkmayan, 18- 20 yaşlarında olduğu değerlendirilen gencin vücudunda çizikler olduğu, başında da kanama olduğu görüldü. Bu sırada Sahil Güvenlik ekiplerihce denizden çıkarılan Erhan Uludağ da limana aynı noktaya getirildi. Çıkarıldığı yerde oturan Uludağ, polis ekiplerine "Atladıktan sonra suda çırpındığını gördüm. Kıyafetlerimi çıkarıp denize girdim. Kıyafetlerim önemli değil yeter ki iyi olduğunu söyleyin. Yaşıyor deyin" dedi.

Yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İddianın sonu ölümle sonuçlandı: Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek https://t.co/dorxthHzRU pic.twitter.com/b5VmfT4BCG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 8, 2020

'Herkes benden bahsedecek'

Rus gencin, elindeki cep telefonunu falez bandında bekleyenlere verip, "Daha önceleri 90 metreden atlamıştım şimdi de buradan denize atlayacağım. Beni kameraya kaydedin. Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek" dediği ve ardından 40 metrelik falezlerden atladığı öğrenildi.

Gencin atlama anı ve sonrasında yaşananlara tanık olan Gökhan Kütük şunları söyledi:

"Burada arkadaşlarına telefonu verdi ve şov yapacağını söyleyerek şovunun cep telefonuyla kaydedilmesini istedi. Gençler burada bir şeyleri cep telefonuyla çekerken fark edip geldim, baktım gerçekten atladı. Zaten düşer düşmez hareketsiz kaldı. Polisi aradım gelip çıkardılar. Öldüğüne üzüldüm."