Sağlık Bakanı Koca sordu: Salgına karşı kaç kişiyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı kaç kişiyiz?" paylaşımı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, kalabalık bir toplu taşıma aracı ile insan yoğunluğunun bulunduğu bir cadde fotoğrafı paylaştı.

Koca'nın paylaştığı fotoğrafların üzerinde "Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadeleri yer aldı.

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