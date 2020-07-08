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    İBB Genel Sekreterliği devir teslim töreni yapıldı

    İBB Genel Sekreterliği devir teslim töreni yapıldı

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    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliği'nden emekli olan Yavuz Erkut görevini Can Akın Çağlar'a devretti.

    Düzenlenen devir teslim törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emekli olan Genel Sekreter Yavuz Erkut, İBB tarafından Genel Sekreterliğe atanan Can Akın Çağlar, CHP'li bürokratlar ve birçok yönetici katıldı. Tören sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu emekli olan Yavuz Erkut'a plaket taktim etti. Yavuz Erkut ise yeni Genel Sekreter Can Akın Çağlar'a başarılar dileyerek çiçek verdi.

    'Can Bey'in bana hesap veremeyeceği hiçbir konu yok'

    Tören sırasında, Can Akın Çağlar'ın Genel Sekreter olarak atanması nedeniyle getirilen eleştirilere cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Eleştiri olacaktır. Yani, tahmin ediyorum kademesine göre hiçbir arkadaşım eleştirisiz göreve başlamadı. Her birisi ile ilgili kademesine göre hiçbir arkadaşımın eleştiri olmadan göreve başladığını ben hatırlamıyorum. Buna inanın Yavuz Bey de dâhil. Birçok insan dâhildir. Aynı benim aday gösterildiğimde yapılan eleştiriler de dâhildir. Böyle bir süreçtir bu. Bu değişmez. Hiçbir insanın hesap veremeyeceği bir konu yok ise bizim için muteberdir. Özellikle kul hakkı, özellikle yolsuzluk ve hukuksuzluk üzerine. Bu manada eleştiriler olacaktır. Tanımadan eleştiriler olacaktır. Bazı yanlış anlamalar olacaktır. Türkiye'nin özellikle siyasi ortamı gereği son 20 yılı bu anlamda sıkıntılıdır. Ama ben herkesle çalışmayı, herkesi kucaklamayı ve herkesin liyakatine ve becerisine inanmışlığına ve karlılığına dönük bir hissiyatla süreci yönetmeye söz verdim. Öyle yola çıktım. Bu manada yolumuza devam ediyorum. Can Akın Bey de hem sorusu geçen, basına yansıyan konularda bana hesap veremediği hiçbir konu olmadığı için, hem de o bahsettiğim liyakate ve kararlılığa sahip olduğu için beraberiz" dedi.

    'Can Akın Bey'in bir parti mensubu olmadığını biliyorum'

    İBB'ye Genel Sekreter olarak atanan Can Akın Çağlar'ın bir siyasi parti mensubu olmadığını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben Can Akın Bey'in bir parti mensubu olmadığını biliyorum. Bir partinin yönettiği bir dönemde bir kamu yöneticisi olabilir ama bir partinin mensubu olmadığını biliyorum. Sorduğunuz soruya verdiğim bu cevap benim bakış açım ile ilgilidir. Evet, iktidar döneminde bürokratlık yapmış. Başarılı, hesap veremeyeceği bir husus olmadığına inandığım, o konuda bilgi ve belgeleri topladığım, dinlediğim bir kişi olarak aramıza katılmasından onur duydum. Keyif duydum. Yine burada o döneme ait, şu anki iktidar partisine ait dönemde bürokratlık yapmış, yöneticilik yapmış insanlar şuanda benimle beraberler. Olacaklar. Bunların sayısı artacak. Gün gelecek o sistemi de inşallah bizim anlayışımız yönetecek. O zaman biz bütün bu partizanlığı, bu kurumların içerisinden söküp atacağız. Bu kurumların içerisinde barış içerisinde iş üretmek için mücadele edeceğiz. Şuan yaptığımızın tek tanımı budur" diye konuştu.

    'Partili dostlarımın tepkilerini yadırgamıyorum'

    Parti içerisinden gelen tepkileri yadırgamadığını belirten İmamoğlu, "Ben partili dostlarımı yadırgamıyorum. Partili yönetici arkadaşlarımı yadırgamıyorum. Bana olan tepkilerini yadırgamıyorum. Hepsine verecek cevabım var. Aynı burada verdiğim gibi. Bu kadar şeffaf görev teslimi hatırlıyorsanız bana söyleyin. Şimdi bu kadar şeffaflığı ortaya koymamızın da sebebi, biz birbirimize, milletimize, çalışma arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yani, toplumu cadı avına dönüştürdüler. Biz orada değiliz. O bakımdan kıymetli bir bürokrasi görevi yapmıştır. Elbette iç dünyasında siyasi bir görüşü vardır. Ama onaylı ya da ortaya koyduğu bir siyasi görevi olmayan, mesleğine tutkulu ve iyi başarılar elde etmiş birisidir. Hesap veremeyeceği bir hususta olmadığını bana belgeleri ve diliyle anlattığı için bunları söylüyorum" şeklinde konuştu.

    'Aykut Bey ile istediği televizyonda ve ortamda bir araya gelmeyi teklif etmiştik'

    Kendisini, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 8 yıl önce yolsuzlukla suçlamasının ardından istediği televizyonda ve ortamda bir araya gelmeyi teklif ettiğini açıklayan Can Akın Çağlar ise, "Görev yaptığınız zaman mutlaka ki iyi günleriniz ve kötü günleriniz oluyor. Yanlışlarınız da oluyor. Ama bu yanlışlarınızı yaparken, hukuk çerçevesinde, kurallar çerçevesinde yaptığınız zaman bunun hesabını rahatlıklar verebiliyorsunuz. Gazetelerde yansımış olan konular ile ilgili ise, Türkiye'de denetim yapan tüm birimler tarafından incelenmiş ve hakkımızda herhangi bir soruşturma açılmamış konulardır tamamı. Denetim olarak, bankalarda yaptığımız işlerle ile ilgili olarak aşamayı söyleyeyim. Bankanın kendi teftiş kurullarının yaptığı incelemeler var, BDDK'nın yaptığı incelemeler var. Daha sonra Sayıştay'ın yaptığı incelemeler var. Aykut Bey'in söylediği konuları kastediyorum. Daha sonra Başbakanlık teftiş kurulunun var. Türkiye'de bunun üzerine daha başka bir denetim yok. Bahse edilen konuların tamamı, devletin tüm denetim birimleri tarafından incelenmiş, denetlenmiş ve bugüne kadar hakkımda soruşturma açılmamıştır" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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