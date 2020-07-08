İstanbul Havalimanı’nın dış hat yolcu sayısı Haziran’da yüzde 96 düştü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre Haziran’da İstanbul ve Atatürk Havalimanlarının dış hat terminali yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 96 düştü. İlk altı aydaki düşüş ise yüzde 60 oldu.

Nisan başı kapanıp Haziran başı açılan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise dış hat daralması Haziran’da yüzde 95, ilk altı ayda ise 56 oldu. Sabiha Gökçen’in iç hatlardaki yolcu daralması ise Haziran’da geçen yıla göre yüzde 76 olarak gerçekleşti.