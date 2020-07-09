Mansur Yavaş'tan 'yüksek su faturaları' iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı vatandaşların nisan, mayıs ve haziran aylarında su faturalarının yüksek geldiğine yönelik şikayetlerinin değerlendirilmesi için komisyon kurulduğunu belirterek, "Hata binde 5 bile değil." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin temmuz ayı ilk toplantısı, Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı. Toplantı belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlandı.

Toplantıda, Ankara 9'uncu İdare Mahkemesinin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) borçlanma yoluyla 350 milyon lira kredi kullanma yetkisi verilmesini öngören kararının görüşülmesi cuma gününe ertelendi. ABB'nin borçlanma yoluyla 700 milyon lira kredi kullanımına ilişkin konunun ise Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi kararlaştırıldı.

ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğünün tüm iş ve işlemleri, bütçesi ve personeli ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin Başkanlık yazısı kabul edildi.

Ayrıca, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğünün, "Tarımsal Hizmetler" ve "Hayvancılık Hizmetleri" şube müdürlükleri olarak ayrılmasına karar verildi.

Su faturalarına yönelik şikayetler

Meclis üyeleri tarafından, bazı vatandaşların nisan, mayıs ve haziranda su faturalarının yüksek geldiğine yönelik şikayetlerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine Mansur Yavaş, şikayetlerin değerlendirilmesi için bir komisyon kurulduğunu bildirdi.

Komisyon raporunun yarın okunacağını aktaran Yavaş, "Kaç kişi itiraz etti, itiraz edenlere verilen cevaplar, bunlar hakkında bilgileri toparlattım. Çünkü gerçekten insanların bu konuda bazı itirazları oldu. Hata binde 5 bile değil. Bunları biliyorsunuz bilgisayar ölçüyor. Bizim zam yapma yetkimiz de bir kuruş fazla para alma yetkimiz de yok. Eğer hata varsa düzeltiyoruz." şeklinde konuştu.

Yavaş, su faturalarının ödemesinin taksitle yapılmasına ilişkin maddenin yarın Belediye Meclisinin gündeminde yer alacağını kaydetti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cafer Tayyar Altuğ'un istifası sebebiyle boşalan Divan Katip Asil üyeliği için gizli oyla yapılan seçimde Osman Karaaslan seçildi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi ihtisas komisyonları için de üye seçimi yapıldı.