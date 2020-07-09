Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Hatay'ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi yakınlarında bulunan çöp depolama bertaraf sahası içerisindeki çöplük alanda bilinmeyen nedenden ötürü çıktı.
Haber verilmesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın timleri müdahale etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı timlerinin güvenliği sağladığı bölgede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)