Gezici Araştırma: Kadın seçmenler AK Parti'den kopuyor

Gezici Araştırma’nın son araştırmasına göre 18 yıldır AK Parti iktidarını destekleyen kadınlar yönünü değiştirdi. Ev kadınları ve 50-64 yaş grubu kadınların desteği 8 ile 10 puan düştü.

Gezici Araştırma şirketine göre, AK Parti'nin yüzde 53'lerde olan '50-64 yaş arası kadın seçmen desteği' yüzde 45.5 e geriledi. Seçmenin yüzde 21.3'ünü oluşturan bu seçmen kitlesi 2015-2018 arasındaki seçimlerde yüzde 53.8 ile AK Parti'ye oy verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 18-75 arasındaki ev kadınlarının yüzde 58'i AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Şu anda bu grubun oranı yüzde 48'e düştü. 35-49 yaş grubundaki kadınların 38.6'sı yine AK Parti'yi tercih edeceğini belirtirken, genel olarak her yaş grubundan yüzde 10-15 civarında kopuşlar olduğu belirlendi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, araştırma sonucunda, “Bu durum AK Parti'nin kadın seçmenlerini kaybetmeye başladığının göstergesidir'' denildi. Araştırmaya katılanlar yaş gruplarına göre tercihleri incelendiğinde, geçmiş yıllarda AK Parti'ye oy veren 65 yaş ve üstü kişiler partinin en sadık seçmen grubu olarak görülüyor. Türkiye'de 65 yaş üstü 8 milyon seçmen bulunuyor, genel seçmen içindeki karşılığı yüzde 15. Bu seçmen, ‘Eski Türkiye-Yeni Türkiye' kavramından dolayı iktidarı başarılı değerlendiriyor. Millet Bahçesi gibi vaatlerle ve sağlık imkanlarının düzelmesi 65 yaş üstü kişilerde karşılık buluyor.

Seçmen kaybediyor

Gezici Araştırma'nın Başkanı Murat Gezici, “Bu çerçeveden bakılırsa, AK Parti kadın seçmeninin olası bir seçimde oy verme davranışlarının değişeceği tahmin ediliyor. AK Parti'ye oy veren kadınların yüzde 54'ü hayatından memnun değil. Gençler ise toplumsal barış kutuplaşmamış Türkiye beklentisi içerisindeler'' dedi.

İktidar partisi geçmişte kadın seçmenlerinden daha fazla oy alırken, şimdi erkeklerin fazla oy verdiği parti konumuna doğru gidiyor. Kopan kadın seçmenin bir bölümü CHP'ye giderken, bir bölümü ise kararsızlar statüsünde bekliyor. CHP'ye oy verenlerin yüzde 55'i kadınlar oluşuyor. HDP, İYİ Parti ve MHP seçmenin yüzde 50'den fazlası erkeklerden oluşuyor.

Belediye yardımları

CHP'li belediyelerden yardımların kesilmeyip sürmesi mütedeyyin kadın seçmenin CHP'ye eğilimini de artırdı. Türkiye'de seçmenlerin yüzde 24.7'si ailesinden bir kişinin bir şekilde kamudan, yerel yönetimlerden yardım aldığını söylüyor. Murat Gezici, “CHP, yerel yönetimlerde yardımların sürmesini sağlarsa eğer, AK Parti'deki kırılmalar devam edebilir” dedi.

'Seçimin sonucunu Z kuşağı ve ev kadınları belirleyecek'

Murat Gezici, seçmen grubu içinde ‘Z Kuşağı' olarak bilinen ‘1995 ve sonrasında doğan kişiler'in yüzde 12'lik, ev kadınlarının ise yüzde 18.5'lik bir grubu temsil etiğini söyledi. Hem Z Kuşağı hem de ev kadınlarının seçimler üzerinde belirgin bir etkisinin olacağını kaydeden Gezici, “Araştırmamızda bu iki grubun AK Parti'ye karşı mesafeli durduğu görülüyor. Eğer AK Parti'nin bu grup ile arasındaki boşluk genişlemeye devam ederse, olası 2023 seçiminde Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi epey zorlaşacaktır” görüşünü savundu.

Gezici sözlerini şöyle sürdürdü: