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    BDDK’dan bankalara 11 kolaylık talimatı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007091042418892-bddkdan-bankalara-11-kolaylik-talimati/

    BDDK, bankaların normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilerine kredi kartı aidatından emekli maaşına kadar kolaylık sağlaması için 11 maddelik talimat hazırladı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

    Bankacılık kaynaklarından AA’nın edindiği bilgiye göre, BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.

    Kurum, ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için güncel piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını istedi.

    Limit kısıtlanması

    BDDK, kredi kartı aidatları için kolaylık da talep etti. Bu kapsamda kredi kartı aidat tahsilatına itiraz eden müşterilerin talebi doğrultusunda tahsilatın geçici bir süreyle ertelenmesini isteyen BDDK, diğer taraftan makul ve somut gerekçeler olmaksızın kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ve kredi kartlarının nakit çekime kapatılması gibi uygulamalar hakkında mevzuatta belirtilen kurallardan daha ihtiyati ve sıkı uygulamalara gidilmemesi gerektiğini kaydetti.

    BDDK, ilgili kurumların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurum, krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hali gerçekleşince tazmin koşulları oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistem işletilmesi gerekliliğine işaret etti.

    Emekliler unutulmadı

    Kaynaklara göre, BDDK’dan bankalara giden yazıda, Emekli aylığı alan ve/veya 60 yaşın üzerindeki müşterilerin sık dışarı çıkamamalarından mütevellit ATM’den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden hızlı ve yeterli hizmet almalarının sağlanması, emekli aylıklarını alan müşterilerin aylıklarını almak istedikleri bankalarının değiştirilmesinde fiili engellerin kaldırılması ve taleplerin şikayete mahal verilmeksizin zamanında yerine getirilmesi, 60 yaş üstü emeklinin şubelere gitmeye icbar edilmemesi (kart teslimi dahil) gerekli görülmektedir” ifadeleri de yer aldı.

    ‘Büyümeye ivme katar’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından BDDK’nın 11 maddelik talimatı hakkında şunları yazdı:

    “Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır.”

    Etiketler:
    Ödeme, Talimat, Kredi, Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BDDK
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