Mahkemeden Ozan Güven'in itirazına ret

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı verilen Ozan Güven'in itirazı reddedildi.

Güven, dilekçesinde Bulutsuz'un iddialarının tümünün gerçeğe aykırı olduğunu, asıl şiddete kendisinin uğradığını iddia etti. Dilekçede tarafların sık sık tartışmış ve ayrılmış olmalarına rağmen Bulutsuz'un bir daha davranışlarının tekrarlanmayacağına dair Güven'i ikna etmesi ve bir şans daha istemesiyle ilişkilerinin devam ettiği anlatıldı.

Ancak iddiaya göre Bulutsuz en son 12 Haziran'da kendini kaybedip Güven'e saldırdı ve Güven'in vücudunda yaralanmalar oluştu. Bu yaşananlar üzerine Güven'in kendisiyle barışmayacağını ve ilişkilerini devam ettirmeyeceğini söylemesi üzerine Bulutsuz, Güven'i rezil edeceğini, karakola ve basına gideceğini ve itibarını sarsacağını söyledi.

'Asıl karşı taraf müvekkilime saldırmış, hakaret ve tehditlerde bulunmuştur'

Dilekçeye göre evinde saldırıya uğrayan Güven, olayın şokunu hâlâ atlatamadı. Avukatı da "Müvekkilimin hiçbir surette karşı tarafa şiddet uygulaması söz konusu değildir. Asıl karşı taraf müvekkilime saldırmış, hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Mahkemenin korunma kararının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Ancak mahkeme, verilen tedbir kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması nedeniyle itirazın reddedildiğini açıkladı.