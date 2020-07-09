Şanlıurfa'da 62 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan kentteki 117 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.