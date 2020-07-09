Bağcılar'da koronavirüs riski yüksek yerler denetlendi

Bağcılar Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Halk sağlığı gözetilerek gerçekleşen uygulamaların son adresi estetik merkezi, güzellik salonu, spor salonu ve kuaförler oldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle virüsün yayılımını artıran bu yerlerde detaylı inceleme yaptı. Uygulamalarda sosyal mesafe kuralından tek kullanımlık havlu, eldiven, maske gibi koruyucu malzemelere kadar her şeye ayrıntılı şekilde bakıldı.

'Amacımız virüsün bulaşma riskini yok etmek'

Polisin de eşlik ettiği denetimlerde girilen 32 işyerinin çoğunluğunda Kovid-19 salgınıyla mücadele genelgesindeki prensiplere uyulduğu ve hijyenin üst planda tutulduğu görüldü. Ekipler, hassasiyet gösteren işyerlerinde çalışanlarına teşekkür ederken eksiklik tespit ettikleri noktalarda ise bilgilendirmelerde bulundu.

Denetim ve kontrollerin rutin olarak devam edeceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Halkın sağlığını tehdit eden her türlü işleme karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temasın en fazla olduğu güzellik salonu, spor salonu ve kuaför gibi yerlere ayrı bir önem gösteriyoruz. Amacımız virüsün bulaşma riskini yok etmek. İnşallah biz çalışarak hemşehrilerimiz de özen göstererek bunu başaracağız” dedi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 14 kıraathane, 16 lokanta ve kafe olmak üzere 30 iş yeri de denetlendi.