Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 2 asker hayatını kaybetti

Sakarya'nın Taşkısığı köyünde havai fişek fabrikasının malzemelerini taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

NTV'nin aktardığına göre, Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamamış malzemeleri imha alanına taşıyan kamyonda patlama oldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 6 kişi yaralandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Taşkısığı mahallesi muhtarı Muharrem Bektaş, olaya ilişkin "Kontrollü patlatma yapılacaktı. Hendek'deki patlamayan yığınaklar patlatılacaktı. Saat 12 civarında yüksek sesli patlama duyduk. Kamyon olay yerine geliyor. Durduğu yerde patlıyor. Kamyon şu an gözümün önünde ve paramparça olmuş durumda" dedi.

Sakarya'da havai fişek taşıyan bir kamyonda patlama: 6 yaralı https://t.co/KvJWMdNHGY pic.twitter.com/wegtfTGFv0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 9, 2020

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