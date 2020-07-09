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    İş insanına eşinden suçlama: Öldürülmekten korkuyorum

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    İş insanı Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., 31 yıldır şiddet gördüğünü öne sürerek boşanma davası açtı. 31 yıl boyunca çocukları ve aile düzeninin bozulmaması için her türlü şiddeti göğüslediğini söyleyen Jale Ç., öldürülmekten korktuğunu söyledi.

    Türkiye'de bilinen bir elektronik şirketin sahibi olan Tuncay Ç.'nin eşi Jale Ç., şiddet gördüğünü ve  çocuklarıyla birlikte evden atıldığı iddia ederek boşanma davası açtı.

    Yaşadıklarını  DHA'ya anlatan Jale Ç., "31 yıllık evliliğimizin ilk aylarında şiddet başladı. Bu nedenle ilk çocuğumu 1 ay erken dünyaya getirdim. Şiddet hep devam etti. 2015 yılından sonra daha da şiddetli oldu. Suçlamalar, dayaklar gibi her türlü şiddete maruz kaldım. Çocuklarım için boşanmayı hiç düşünmedim. En son 14 ay önce beni çocuğumla beraber dışarı attı. Telefonlarımı engelledi. 14 aydır eve almıyor" dedi.

    'İçme suyu vermiyordu, kuyu suyu içmemi söyledi'

    54 yaşındaki Jale Ç., "Büyük kızım araya girdi babasıyla konuştu. Geçtiğimiz ekim ayında 1 hafta eve döndüm. Ancak yaptığım temizlik harcamalarını bahane etmeye başladı. Çok harcama yaptığımı söyledi. Şartlar çok ağırlaştı. Bu bir haftalık sürede damacanadan içme suyu vermiyordu. Kuyu suyu içeceğimi söyledi. Yemek verilmeyeceğini söyledi. Bu zulme 1 hafta dayanabildim" diye konuştu.

    'Kolundaki saatle gözüme vurdu, yere yatırıp tekmeledi'

    Uğradığı şiddeti de anlatan Jale Ç., "Kolundaki saatle vuruyordu gözüme elime. En son ki şiddet çok ağırdı. Çocuklarımın yanında cebinden 100 TL çaldığımı iddia ederek yere yatırıp ayaklarıyla tekmeledi. Çocuklarım araya girdi. Büyük kızım '200 TL vereceğim annemi bırak' dedi. 200 TL verince alıp cebine koyup gitti. Şu ana kadar darp raporu almadım, şikayetçi olmadım çünkü rahmetli annem ayrılmamı istemiyordu. 'Kol kırılır yer içinde kalır diyordu' sürekli. Çocukların mağdur olacak, torunların olacak diyordu. Çünkü bizim sülalemizde boşanma hiç olmadı. 'Ancak kefenin gelir eve' derdi. 31 yıl böyle geçti. Şimdi mahkemeye verdim. Öldürülmekten korkuyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Demirören Haber Ajansı (DHA), iş adamı, Şiddet, Boşanma davası, Kadına şiddet, Dayak, Türkiye
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