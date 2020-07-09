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    Nagehan Alçı’nın 2 yıl 4 ay hapsi isteniyor

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    Türkiye
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    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya, köşesinde kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma sonunda Alçı'ya, 'alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

    İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya, köşe yazısında kendisine hakaret eden gazeteci Negehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Alçı’nın 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

    Yalçınkaya’nın şikayet dilekçesinde, Alçı’nın internet ortamında da bulunan yazısında Hrant Dink’in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğunu hatırlaratak, "Hrant Dink’i ölüme götüren veya ölümüne neden olan kararı yazmış değilim. Hrant Dink’in silahlı saldırıyla öldürüldüğü tarihte Malatya İcra Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordum" dedi.

    Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Yalçınkaya, Alçı’nın bu yazısıyla kendisinin hedef gösterildiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

    İddianamede Alçı’nın 15 Haziran 2018'deki köşe yazısına da yer verildi. Alçı’nın yazısında, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" dediği aktarıldı.

    'Düşüncemi açıkladım'

    İddiaya konu yazının kendisi tarafından yazıldığını doğrulayan Alçı ise ifadesinde şunları kaydetti:

    • "Hrant Dink'i ölüme götüren, ‘Türklüğü aşağılamak' suçundan yargılandığı davanın hakimlerinden biri. Dink'in öldürülmesinden sonra Agos Gazetesi yazı işleri müdürü Arat Dink ve imtiyaz sahibi Serkiz Seropyan'ın yine aynı maddeden yargılandığı davaya da baktı. Dink ve Seropyan'a hapis cezası verdi. Bununla ilgili haberler basit bir Google taraması ile görülebilir.
    • O dönem Hrant Dink'in adliyede nasıl şeytanlaştırılmaya çalışıldığını, büyük bir kara propagandanın ortasına oturtulduğunu hem gazeteci hem de vatandaş olarak izlemiştim. O süreç ile ilgili somut gerçeklere dayanarak kanaatimi açıkladım. Bu bir düşünce açıklamasıdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

    Nagehan Alçı Kütahyalı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    Hapis, Dava, Hakkı Yalçınkaya, Arat Dink, Hrant Dink, köşe yazısı, Habertürk gazetesi, Habertürk TV, Nagehan Alçı
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