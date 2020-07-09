15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik'ten Sabah gazetesinin haberine tepki: İBB ile protokolümüz 25 Şubat'ta bitti

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile aralarındaki protokolün 25 Şubat tarihinde sona erdiğini belirterek, "Biten protokolü şimdi gelip servis ediyorsunuz. Ve sanki bu parayı nakdi olarak almışız algısı yaratıyorsunuz. Bu olmaz. Bu son derece yanlış, şık olmayan ayıp bir tavırdır" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin protokolü sonlandırmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Protokolün aslında 25 Şubat'ta sonlandığını belirten Şebik, yapılanın bir algı operasyonu olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2016'nın son döneminde, darbe girişiminden çok sonraki dönemde bizimle protokol imzalamak istiyor. Zaten kamuoyuna zararlı işler yapıldığı için beraber yapalım diye. Protokolümüz ne zaman kadar sürüyor? 2020'nin 25 Şubatı'na kadar protokolümüz sürüyor. 25 Şubat'ta İBB protokolü sonlandırıyor. Biz 15 Temmuz Derneği olarak protokol bitiyor, bu başkanın yönetimin vereceği karardır. Bizim buna diyeceğimiz herhangi bir şey olmaz. Protokol sonlandırılıyor ve biz vermiş oldukları protokol gereği personel ve araçlar geri alınıyor" dedi.

'Algı oyunu üzerine kurgu yapılıyor'

Tarık Şebik, İBB'den alınan personel ve araçlarla neler yapıldığını ise şu sözlerle aktardı:

"Bunu çok iyi anlamak lazım. Ziyaretler yapılıyor, aile kampları yapılıyor, kabir ziyaretleri yapılıyor. Zaten bunları derneğimizin sosyal medya, internet sitelerinde herkes görebilir. Algı var ya algı; algı üzerine oynanan bir oyun var.

herkes görebilir. var ya algı; algı üzerine oynanan bir oyun var. Bizim haberimiz şöyle servis ediliyor; protokol 25 Şubat'ta bitiyor, 7 Temmuz'da 'İBB: 15 Temmuz Derneği ile protokole son verildi' diye bir haber çıkıyor. Bu haberde kurucularımızın resimleri konuluyor, para yazılıyor. Sanki parayı nakdi almışız gibi ve bunu da kurucularımız almış gibi bir algı oyunu üzerine kurgu yapılıyor. Bu bizi öylesine üzüyor ki…"

Ne olmuştu?

Sabah gazetesinin 7 Temmuz 2020 tarihli nüshasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz Derneği ile olan protokolünün sonlandırıldığına yönelik bir haber yayınlanmış ve İBB'nin derneğin personel masrafları ve araç ihtiyacını karşılamadığı belirtilmişti.