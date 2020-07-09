Odun kestiği motorlu testerenin üstüne düşen kişi hayatını kaybetti

Salihli’de evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesen Mustafa Barış, dengesini kaybedip ayağının kayması sonucu çalışan motorlu testerenin üstüne düştü. Göğüs kısmında kesik oluşan ve ağır yaralanan Barış, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Barış kurtarılamadı.

© İHA / Polis olayla ilgili inceleme başlattı.