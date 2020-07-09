Diyarbakır’da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu: Kayıt paralarını alıp kayıplara karıştı

Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kuyumcu vurgununun ardından yeni bir vurgun vakası daha ortaya çıktı. ‘Diyarbakır Maarif-Mozaik Koleji’ adlı özel okulun sahibi H.M., kayıt paralarını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bin 300 öğrencisi olduğu belirtilen ve öğrenci başı yıllık 15 bin TL’ye yakın kayıt ücretinin alındığı özel okulda yüzlerce velinin kayıt ücretini peşin verdiği, birçok velinin de kredi çektiği belirtiliyor. Olayın duyulması ile okula gelen velilerin bir kısmı kayıtlarını sildirip-dondururken, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Veliler, okulun denetlenmemesinden de şikayetçi.

Öğretmenler ve çalışanlar 7 aydır maaş alamadı

Okulda görev yapan bir öğretmen aylardır maaş alamadıklarını belirterek şunları söyledi: “Binin üzerinde öğrenci vardı. Geçtiğimiz yıldan beri maaş konusunda sıkıntı yaşadık. 1-2 ay düzenli maaş aldık ama sonra alamadık. Sürekli geciktiriliyordu ve parça parça veriliyordu. Pandemi süreci ile birlikte hiç maaş alamadık. Bazı arkadaşlar 7 bazı arkadaşlar 6 aydır maaş alamıyor. Ben şimdiye kadar sadece bin TL aldım. Her seferinde ‘Para yok, kredi çekeceğiz, para gelecek’ diyerek geçiştirdiler. Bazen 300-500 TL vererek geçiştiriyorlardı. Öğretmenler ve okul çalışanları son güne kadar çalıştı. Şimdi haber alamıyoruz, muhatap bulamıyoruz. Kimse bizimle görüşüp bilgi verilmiyor. Birkaç arkadaş ile birlikte hukuku süreç için avukata vekalet verdik. Avukatımız da muhatap bulamıyor. Muhasebeyi arıyoruz ama muhatap yok. ‘Yurtdışına çıktı, geldiğinde parayı vereceğiz’ diyorlar ama ortada ne para ne de muhatap var.

Kirasını alamayan mülk sahibinin de okula el koyduğu belirtiliyor.

Duruma tepki gösteren velilerin yarın okulda toplanacağı öğrenildi.