Türkiye'nin en yüksek köprüsü cumartesi açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün 11 Temmuz'da açılacağını duyurdu. 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanını alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete açılacak Beğendik Köprüsü'nün, 165 metre yüksekliğinde olduğunu ve bu ölçüleriyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını alacağını belirtti.

Seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek

Söz konusu proje ile Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşeceğini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yol, ticaret yapmak için olduğu kadar insanları birleştirmek için, kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmek için yapılır. Yol, medeniyet için yapılır, gelecek nesiller için yapılır. Terör örgütleri de bu birliği, bu kardeşliği, daha medeni güçlü bir Türkiye'yi istemedikleri için bu projenin hayata geçmesine engel olmak istiyor. Çünkü, yolunuz yoksa, eliniz kolunuz bağlı demektir. Yolunuz yoksa, ulaşamıyorsanız, erişemiyorsanız muasır medeniyetten bahsedemezsiniz. Turizmden, ticaretten bahsedemezsiniz. Bırakın küresel ölçekte rekabet etmeyi, kendi insanınızın refahını bile sağlayamazsınız. 11 Temmuz'da hizmete girecek bu proje de bölgede hem ekonomik kalkınmayı sağlayacak hem de birliği beraberliği artıracak."

"165 Metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacak"

Beğendik Köprüsü'nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirten Karaismailoğlu, köprünün 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Siirt'in Pervari ilçesinin, Şırnak, Bitlis ve Van arasında köprü konumunda olduğunu ve Beğendik Köprüsü'nün yapımının bu nedenle büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Beğendik Köprüsü'nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı-Pervari İl Yolu'nun 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildiren Karaismailoğlu, proje ile Pervari'nin ulaşım standardının yükseleceğini ve çevre illere yüksek standartlı bir yolla bağlanacağına vurgu yaptı.

Karaismailoğlu, 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü'nün teknik özelliklerine de dikkati çekerek, 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemiyle, Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.