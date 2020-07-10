Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak."
SÖZ İSTİYORUZ. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: DOLMUŞLAR, FAZLA YOLCU ALMAYACAK.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2020
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