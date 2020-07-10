İmamoğlu: Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek, artık İstanbul'da kullanmayacağız

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiğini açıkladı.

Işık kişisel Twitter hesabında şunları yazdı: "Az önce İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoglu ile konuştum 'Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek. Öyle bir acı ki bu hiçkimsenin görmek isteyeceğini de sanmıyorum. Bizim için de bitmiştir. Artık İstanbul'da kullanmayacağız' dedi."

Az önce İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoglu ile konuştum "Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek. Öyle bir acı ki bu hiçkimsenin görmek isteyeceğini de sanmıyorum. Bizim için de bitmiştir. Artık İstanbul'da kullanmayacağız" dedi. @ekrem_imamoglu — Candaş Tolga Işık (@ctisik) July 9, 2020

İzmir de yasaklamıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de, Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini belirterek, "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.