Levent Özeren Bursa’da gözaltına alındı

Özeren hakkında paylaşımlarıyla ilgili olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özeren'i Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.
Özeren, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.
Özeren'in Binali Yıldırım'ın işi Semiha Yıldırım hakkında 2015 yılında attığı tweet, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Hesabının birçok kez çalındığı söyleyen Özeren, Semiha Yıldırım'dan özür dilemişti.
2015 yılına ait twiti "tüm samimiyetimle söylüyorum" attığımı hatırlamıyorum.— Levent Özeren (@lvntozrn) July 9, 2020
O tarihlerde bir kaç kez hesabım çalınmıştı.
Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü.
Başta Binali bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim.
Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.
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