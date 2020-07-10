Levent Özeren Bursa’da gözaltına alındı

2015 yılına ait twiti "tüm samimiyetimle söylüyorum" attığımı hatırlamıyorum.

O tarihlerde bir kaç kez hesabım çalınmıştı.

Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü.

Başta Binali bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim.