Tedbirlere uygun yola çıkan yolcu otobüsünün şoförü yolda tüm koltukları doldurmak isteyince tartışma çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinden Sivas’a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde koronavirüs tartışması yaşandı. Yola çıkarken tedbirlere uygun şekilde yolcu alıp sefere başlayan otobüsün şoförü yol üzerinde tüm koltukları doldurmaya kalkınca yolcular tepki gösterdi. Otobüste yaşanan tartışma ve arbede yolcuların kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’den koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe kurallarına göre yolcularını alıp Sivas istikametine doğru hareket eden otobüs, Aydın’dan çıktıktan sonra uğradığı otogarlarda tüm koltuklara yolcu almaya başladı.

Duruma itiraz eden bazı yolcular, muavin ve şoföre kurallara aykırı hareket ettiğini belirtince bu defa muavin ve şoför ‘Beğenmeyen biletini iade etsin’ diyerek yolculara rest çekti. Otobüs şoförü ve muavinin bu çıkışından sonra yolcular iyice gerilince otobüste kısa süreli arbede yaşandı.

Otobüs firması, şoför ve muavinin kural tanımaz tavırları kameralara yansırken, yol üzerinde bir trafik polisinden de yardım isteyen yolcular kural ihlali yapan yolcu otobüsü şoförü ile firmayı çektikleri görüntülerle ihbar etti.