Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni atama: Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Muğla İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Amasya İl Müdürlüğüne Ahmet Kurt, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Ülkü Uslu, Osmaniye İl Müdürlüğüne Hamit Coşkun getirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan diğer atama kararları ise şu şekilde:

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Mustafa Koç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Demirkıran, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mahmut Danayiyen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Bebek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun Güven, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel Babuşcu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ebu Bekir Kayhan, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bahattin Yetim, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Arif Özsoy ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de İsmail Hakkı Kasapoğlu.