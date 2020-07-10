Baro başkanlarının Cumhurbaşkanlığı'ndan randevu talebi Türkiye Barolar Birliği'ne takılmış

'Çoklu Baro' teklifine karşı çıkan baroların, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanı’ndan randevu alınmasını istediği ancak TBB’nin bu konuyu değerlendirdiği toplantıda randevu talebi oluşturmadığı öğrenildi.

AK Parti’nin ‘çoklu Baro’ teklifine karşı çıkan baro başkanlarının Cumhurbaşkanı’nın davetine katılmadıkları yönündeki iddialar sürerken, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez ve çok sayıdaki baro başkanının, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan 80 baro adına Cumhurbaşkanı’ndan randevu alınmasını istediği ancak TBB’nin bu konuyu değerlendirdiği toplantıda randevu talebi oluşturmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre toplantıda Cumhurbaşkanı’ndan randevu istenmesi talebine 5 üyenin karşı çıktığı, Feyzioğlu’nun ise toplantıya katılmaması sebebiyle karar çoğunluğu sağlanamadığı bildirildi. Dönmez, “Bizler müzakareden kaçmıyoruz. Ancak TBB Başkanı müzakere etmemizi istemiyor. TBB’ye yazılı başvuru yaptık. Ancak randevu talebi oluşturulmamış. Kendileri Cumhurbaşkanı ile görüşmemizi istemiyorlar. Kim bilir Metin Feyzioğlu ne vaatler verdi de ortaya çıkmasını istemiyor” dedi.