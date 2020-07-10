Uçaklarda 18 yaş altı gençler için yeni düzenleme

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 18 yaş altı gençlere güzel bir haberi olduğunu belirtti.
Ekşi, "Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz" ifadelerini kullandı.
18 yaş altı #gençler!— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 10, 2020
Bugün güzel haber sizin için.
Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.
Ver elini memleket!
Ver elini tatil!
Ama lütfen 😷 maskeniz ile beraber seyahat ediniz. 😊
Pegasus Hava Yolları'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. Yanında velisi veya vasisi olmayan 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir" denildi.
❗ÖNEMLİ DUYURU❗— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) July 10, 2020
📣 Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir.📣
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)