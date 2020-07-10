Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebeğin içinden kokain çıktı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, uyuşturucu sattıklarını belirlediği şüphelilere yönelik dün iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, toplam 115.25 gram toz esrar, 3.16 gram metamfetamin ve oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 16.20 gram kokain ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, M.G., Y.M., M.B.Ç. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.